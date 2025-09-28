La emoción de la parrilla de MotoGP tras el título de Márquez: "Es la mayor vuelta de un deportista de la historia"

El 93 ha cerrado una historia de superación digna de producción cinematográfica con la consecución de uno de los campeonatos más sublimes y espectaculares de la historia de la competición.

Marc Márquezes un auténtico ídolo para toda la parrilla. Un icono, un ejemplo a seguir y un modelo de superación. El ilerdense escribió su nombre para siempre en la historia del motociclismo hace más de medio lustro pero su hambre y su ambición le han llevado a volver a convertirse en campeón del mundo en 2025.

El de Cervera ha logrado un campeonato extraordinario donde no tuvo ningún rival. Y en Motegi, con cinco citas todavía por disputar, ha sellado su noveno Mundial y se ha ganado el respeto y la admiración de todos sus rivales.

Y es que, ante los micrófonos de 'Dazn', los pilotos coincidían en el sentimiento de emoción por la victoria del 93, especialmente, después de ver el emotivo vídeo que le habían preparado. Además, desde la admiración, destacaban la hazaña de haber hecho lo que ha hecho después de venir de donde venía.

"Es la mayor vuelta de un deportista de la historia. Me he emocionado hasta yo con el vídeo que le han hecho", comentaba Pedro Acosta. En sintonía con el murciano, Fabio Quartararo declaraba que "viendo el vídeo me han saltado lágrimas hasta a mí. Es espectacular lo que hace, lo que ha hecho, de donde viene de 2019 hasta ahora. Se lo merece mucho".

Álex Rins también se rendía a las cifras de Marc y también hacía hincapié en su trayectoria: "Que consiga el título a falta de cinco carreras para el final no tiene nombre y menos de donde viene".

Misma línea que adoptaba Maverick Viñales, quien lo señalaba como un ejemplo: "Me parece un éxito tremendo después de muchos años lesionado. Es una referencia y un modelo a seguir". Igual que Fermín Aldeguer, el cual reconocía que "ha sido un referente y sigue siéndolo. Volver de una lesión dejar todo atrás y consigue lo que ha conseguido".

Respeto, emoción, admiración, alegría... son los sentimientos que en definitiva despierta Marc Márquez, una leyenda del motociclismo, entre sus compañeros y rivales en la categoría reina.