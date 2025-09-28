La desgarradora confesión Alex Márquez tras el título de Marc: "La gente decía que estaba acabado"

El pequeño de los Márquez subraya la resiliencia que ha llevado a su hermano a volver a ser campeón del mundo y recalca que nunca, ni en sus peores momentos, dudó del potencial del 93.

Marc Márquez ha vuelto a lo más alto del motociclismo tras proclamarse campeón del mundo por novena vez, séptima en MotoGP, en Motegi. El ilerdense se ha impuesto con una autoridad insólita para completar una historia digna de película pero si alguien conoce de cerca lo que significa esta victoria para el 93 es su hermano y máximo rival durante el campeonato Álex Márquez.

El pequeño de los de Cervera no dudó en reivindicar la grandeza del nonacampeón ante los micrófonos de 'Dazn': "Cuando la gente decía que estaba acabado en Honda, yo tenía clarísimo que no lo estaba. Solo era cuestión de tener las armas para luchar".

Marc atravesó un calvario hasta volver a contar con esas "armas para luchar". Pero la oportunidad llegó y el de Ducativolvió a brillar como nunca para emocionar a toda la parrilla.

Además, Alex, presente en todo el proceso de reconstrucción de Marc, señaló la etapa en Gresini como un paso determinante en su evolución que dio gracias a su consejo: "Sabía que en un equipo más pequeño volvería a valorar cada detalle y eso le ha permitido ejecutar su plan a la perfección". Allí, el mayor de los Márquez encontró un entorno más humano y competitivo donde pudo reencontrarse con su esencia.

Por otro lado, Alex destacó que, a pesar de ser su hermano, solo Marc sabe el camino que ha recorrido para llegar a un día como el de hoy: "El que va encima de la moto es él y el que ha vivido todo esto desde el 2020 hasta ahora es él. Se lo ha currado y ha sido mejor que nadie este año".

De esta forma, el que probablemente finalice el campeonato como subcampeón del mundo retrataba la epopeya del campeón que renació cuando muchos lo daban por vencido.