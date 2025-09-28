Un hombre asesina a su pareja en plena calle en Sevilla y después intenta suicidarse

Los detalles La víctima, de 28 años, fue agredida en la calle Tigris, en la zona este de la capital. El agresor, de 21, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío, donde se encuentra ingresado y bajo custodia policial.

Un hombre ha asesinado presuntamente a su pareja en Sevilla tras apuñalarla en el cuello en plena vía pública. El suceso ocurrió en la calle Tigris, y el agresor intentó suicidarse, siendo trasladado al hospital Virgen del Rocío bajo custodia policial. La pareja había celebrado un cumpleaños antes del incidente, pero al regresar a casa, se produjo una fuerte discusión. Inicialmente, el agresor atacó a la víctima en el domicilio, pero ella logró huir a la calle, donde fue alcanzada y apuñalada. La Policía Nacional investiga el caso. Las víctimas de violencia machista pueden llamar al '016' para recibir ayuda.

Un hombre de 21 años ha asesinado presuntamente a su pareja, de 28, en Sevilla este domingo tras propinarle varias cuchilladas en el cuello en plena vía pública. Después, ha intentado suicidarse.

La víctima fue agredida en la calle Tigris, en la zona este de la capital. El agresor ha sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío, donde se encuentra ingresado y bajo custodia policial.

La pareja habría celebrado un cumpleaños horas antes del suceso, pero cuando volvieron a casa, se originó una gran pelea. En un primer momento, este hombre habría agredido brutalmente a la fallecida en el domicilio, pero esta huyó a la calle.

El presunto autor de los hechos habría perseguido a la víctima y le habría propinado una cuchillada con un arma blanca en el cuello, motivo por el que finalmente falleció. Después, el se autolesionó con el mismo cuchillo y fue trasladado al citado hospital.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a Europa Press que el aviso llegó sobre las 03.10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda" en un soportal de la citada calle.

Tras este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género. Por su parte, la Policíainvestiga lo ocurrido para esclarecer los hechos.

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha reaccionado a este suceso en su perfil de X: "El horror de la violencia machista no puede tener cabida en nuestra sociedad. Una mujer asesinada, una familia destrozada, el resultado de una sinrazón que nunca vamos a aceptar, ni mucho menos blanquear. Basta ya".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado el asesinato de la víctima, también en sus rede sociales: "Consternado ante el terrible suceso acontecido hoy en Sevilla Este, con el que quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato".

'016', teléfono contra la violencia machista

El teléfono '016' atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Noticia en ampliación*