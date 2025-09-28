La leyenda del motociclismo a la que iguala Marc Márquez con su nuevo título mundial

El piloto español de Ducati iguala a uno de los más grandes del mundo en número de Mundiales y ya solo tiene por delante al mítico Agostini.

"Es un honor más y un placer"

El sueño de cualquier joven que logra llegar a la máxima categoría del motociclismo es llegar a ser algún día campeón. Muy pocos sueñan con igualar a los más grandes, puesto que, a priori, eso es una misión imposible.

Sin embargo, para Marc Márquez no parece ser así. El piloto de Cervera ha vuelto a hacer historia consiguiendo un nuevo campeonato seis años después del último. Tras varias lesiones y operaciones, Márquez ha vuelto a proclamarse campeón de un mundial de MotoGP.

Y con este ya son siete, nueve si contamos los de las categorías inferiores. Solo hay otro piloto que ha logrado alcanzar esa cifra de campeonatos. Ese no es otro que Valentino Rossi. El mítico piloto italiano cosechó en su carrera el mismo número de campeonatos que ostenta ya Márquez.

"Nombres grandísimos de los diferentes deportes,o diferentes nombres… Y ahora puespara mí. Así que bueno, estar entre esos nombres ya es un sueño", señaló el piloto de Ducati.

Solo queda por delante el más grande. Giacomo Agostini sigue siendo el único en tener ocho mundiales de la máxima categoría. Veremos si Márquez es capaz de igualarle en estos próximos años.