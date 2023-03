Sólo un piloto de Ferrari pudo puntuar en el Gran Premio de Bahrein. Fue Carlos Sainz, cuarto por detrás del Aston Martin de Fernando Alonso. Charles Leclerc tuvo que abandonar. Las críticas contra Ferrari han sido feroces y su jefe, Fred Vasseur, no las comprende.

En declaraciones que recoge 'AutoHebdo', sorprende a todos diciendo que "nada se puede mejorar" en estos momentos en Ferrari: "Tengo unos medios y un poder de decisión como nunca he tenido en otro sitio, esta es la realidad de los hechos".

"Me cuesta entender cómo es posible que el equipo se convierta en objetivo de las críticas después de una sola carrera...", se pregunta el que fuera jefe de Alfa Romeo.

Pero la realidad de Ferrari es que la exigencia es máxima: "Sabemos lo que no funcionó en Bahrein, pero no hay nada que no se pueda mejorar".

"La correlación entre la pista y el simulador es buena, estamos alineados. Después de los tests de pretemporada hablamos con los pilotos, junto con John y Benedetto, y volveremos a hablar con ellos después de Imola, ya tienen citas programadas", dice Vasseur.

En los últimos días se han sucedido las noticias alrededor de Ferrari. Salidas de importantes trabajadores y rumores, muchos rumores. Incluso el de la posible llegada de Lewis Hamilton procedente del equipo Mercedes.

Y en medio de todas esas noticias, Vasseur asegura que "no hay nada que mejorar". Algo que seguro ha dejado con cara de pocos amigos a sus dos pilotos, Leclerc y Sainz, que esperarán un paso adelante para combatir a Max Verstappen y a Red Bull.