Apenas llevamos una carrera en esta temporada y Lewis Hamilton no ha necesitado más tiempo para encontrar culpables a su bajo rendimiento en Sakhir: su propio equipo.

El británico pidió a Mercedes que revisaran los problemas que tenía el monoplaza, pero la marca dirigido por Toto Wolff no atendió a sus peticiones y no se tuvo en cuenta sus consejos, según aseguró el propio Lewis Hamilton en 'BBC News'.

"Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita", explicó.

El heptacampeón del mundo no ha dudado en señalar a Mercedes por hacer oídos sordos y no tratar los problemas que él considera necesarios: "Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan 'sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando", dijo.

Lewis apunta que una de las mejoras está en "el equilibrio del coche en las curvas", y destaca que tienen que "ver y estudiar todos los puntos débiles", ya que de lo contrario no podrán progresar como equipo.

Ante esta incredulidad que muestra el piloto inglés y teniendo en cuenta que finaliza contrato este año no son sorprendentes los rumores que le posicionan fuera de las flechas de plata e incluso formando pareja el año que viene con Fernando Alonso en Aston Martin.

Todo apunta a que este verano va a haber movimiento en la parrilla y el 'baile de cromos' podría empezar con la salida de Hamilton del equipo que le dio todo y que ahora acusa.