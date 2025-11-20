Jorge Lorenzo augura cambios para 2027: "Alguien firmará antes de Tailandia"

El pentacampeón del mundo ha desgranado la situación de varios pilotos con sus equipos tras el final de temporada.

El Campeonato de MotoGP ya ha finalizado y, al igual que en el resto de competiciones deportivas, la temporada de renovaciones y fichajes ya ha comenzado de cara a 2027.

Los 20 pilotos de la parrilla ya han probado las motos que utilizarán para la próxima temporada, condición esencial para que los corredores decidan mantenerse en su equipo o cambiarse.

En relación con esta etapa de la temporada, el expiloto y pentacampeón del mundo, Jorge Lorenzo, ha hablado en 'Mow Magazine' acerca del mercado de fichajes para 2027.

"No sé si equipos y pilotos empezarán a moverse ya a final de temporada para firmar contratos para 2027. Alguien firmará antes de Tailandia, pero la mayoría esperará las tres-siete primeras carreras para entender cuál es el nivel", asegura Lorenzo.

Un ejemplo que ha utilizado el expiloto retirado en 2019 es el del piloto francés Fabio Quartararo, cuya salida de Yamaha es posible debido a los malos resultados obtenidos durante los últimos tres años.

"Si Fabio Quartararo empieza el Mundial con Yamaha ganándolas todas… en ese punto tendrá dinero y moto. Pero si ganas mucho con una moto lenta y no ganas carreras, te faltan los resultados", añadía.

Cambios en busca de resultados

En contraposición de la situación del francés, Lorenzo ha señalado el caso del actual campeón de MotoGP, Marc Márquez, el cual "puso los resultados por delante del dinero" a la hora de cambiar de equipo.

Por último, el tricampeón de MotoGP ha nombrado a Pedro Acosta, piloto de Red Bull KTM Factory Racing, por su situación a final de temporada y su obsesión por ganar.

"Me veo reflejado en Pedro. En cuanto a pilotaje somos diferentes, yo trabajaba más la trazada y él inclina más en las curvas, como Casey Stoner. Pero a nivel de hambre y obsesión por ganar, hay una similitud entre nosotros", concluía Lorenzo.