Quartararo vuelve a hablar de la posibilidad de salir de Yamaha

El piloto francés, que tiene contrato hasta finales de 2026, no quiere seguir en la marca si no le dan una moto competitiva.

A finales de la temporada que viene podría llegar una auténtica revolución a MotoGP. Todos los pilotos acaban contrato justo antes de que entren en vigor las nuevas normas. Y se esperan muchos, muchísimos movimientos. Algunos de ellos quizá inesperados, otros más previsibles.

Parece evidente que uno de los pilotos que hará las maletas será el francés Fabio Quartararo. Porque su Yamaha no está entre las mejores motos y tampoco lo estará el curso que viene. El 2027 es una incógnita, claro.

Esto ha dicho en 'DAZN' el campeón de la temporada 2021: "Un poco ya tengo una idea de cómo será la moto para el año que viene, pero no puedes ya tener realmente algo para 2027".

No hace mucho que Fabio renovó su contrato por una cantidad escandalosa, pero introdujo cláusulas para poder salir si el rendimiento de la moto no es buena.

Por lo que a finales del curso que viene se espera a un Fabio que suene para varias marcas. Y no es un piloto cualquiera. Es un campeón de MotoGP que incluso con esta Yamaha ha podido sumar varios poles en este 2025. A las victorias no ha llegado, siempre 'abandonado' por la moto.

Seguro que las escuderías tendrán muy en cuenta la opción de contar en sus filas con uno de los pilotos más competitivos de la parrilla.

Todo puede pasar en el mundial de MotoGP del año 2027.