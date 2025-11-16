Surrealista agradecimiento de Bezzecchi a Aprilia: ¡le pidió matrimonio a su moto!

El piloto italiano dejó una imagen increíble después de llevarse la victoria en el Gran Premio de Valencia. Hincó rodilla ante su moto como muestra de agradecimiento por el rendimiento mostrado por la escudería esta temporada.

Marco Bezzecchi ha sido, junto a Álex Márquez, la revelación de esta temporada. El italiano se ha ganado a pulso el título de mejor piloto 'no Ducati' cuajando un final de temporada sensacional. Bezzecchi se ha convertido en el primer piloto de Aprilia en ganar tres carreras en una temporada.

El de Rímini se encontró con la difícil papeleta de tener que cumplir con los objetivos de la escudería él solo, teniendo en cuenta que Jorge Martín se ha perdido más de la mitad de temporada. Aún así, Marco ha solventado su trabajo de manera espectacular consiguiendo ser el tercer clasificado del Mundial.

Su buen rendimiento y la solidez de la Aprilia han sido lo único capaz de poner en apuros a las Ducati, con el permiso de Pedro Acosta, que en este final de año también ha conseguido asaltar las posiciones de lo alto de la tabla.

Bezzecchi se ha llevado la victoria en Valencia culminando una temporada histórica para Aprilia. El italiano ha querido dejar una imagen increíble y surrealista arrodillándose frente a su moto y...¡pidiéndole matrimonio!

Marco llevaba en la mano hasta un anillo para llevar el 'show' al siguiente nivel. Más allá de la anécdota, Bezzecchi y Aprilia han dado razones de sobra para contar, junto a Martín, con una candidatura para el Mundial del año que viene. No hay dudas de que pondrán en apuros a las Ducati.