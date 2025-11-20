Meta, obligada a indemnizar con 479 millones a 87 medios de comunicación por competencia desleal en Facebook e Instagram

El logo de la app Facebook, en una imagen de archivo.

Los detalles La sentencia de un juzgado de Madrid considera que la empresa tecnológica ha incurrido en "competencia desleal" en la gestión de la publicidad tanto en Facebook como en Instagram.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 medios de comunicación y agencias de noticias por prácticas publicitarias desleales en Facebook e Instagram. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 15 reconoce que Meta utilizó indebidamente datos personales de usuarios, violando las normas europeas de protección de datos, para ganar ventaja competitiva. Aunque los medios reclamaban 551 millones, el juez estimó parcialmente sus demandas. Durante el período en cuestión, Meta generó cerca de 5.300 millones de euros, considerados obtenidos mediante la infracción de la normativa europea.

Meta ha sido condenada por un juzgado de Madrid a indemnizar con 479 millones a 87 medios de comunicación y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para Facebook e Instagram, dos de las redes sociales que tiene la empresa tecnológica de Mark Zuckerberg, de forma desleal infringiendo las normas europeas de protección de datos.

La sentencia, emitida por el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, entiende que las dos redes sociales usaron los datos de millones de usuarios de manera irregular para ofrecer publicidad utilizando datos "personales y protegidos", lo que les permitió tener una "ventaja competitiva significativa" frente a los medios digitales.

Esa práctica, sostiene el juez, le da una ventaja competitiva significativa "desleal" respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias.

Durante esos años, Meta ganó casi 5.300 millones de euros, dinero que, según la resolución, fue obtenido con "infracción" de la normativa europea de protección de datos.

