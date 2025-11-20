El frío continúa en toda España y hasta 14 provincias tienen avisos por nieve, oleaje y viento

Los detalles Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), habrá acumulados significativos de nieve en montañas del tercio norte, en especial en las cordilleras Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos, así como en zonas más bajas aledañas.

Desde este miércoles, 19 de noviembre, la masa ártica ya afecta a toda España y el frío seguirá intensificándose en los próximos días, alcanzando su pico más álgido el sábado. Las temperaturas descenderán en todo el país, con mínimas de hasta -2 ºC en zonas de Castilla y León y en el noreste de Castilla-La Mancha, y alrededor de 0 ºC en Madrid.

Este jueves 20 de noviembre es importante estar atentos a los avisos de nieve, especialmente en la zona norte peninsular. Hasta 14 provincias estarán con avisos por nieve, oleaje y viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca acumulados significativos de nieve en montañas del tercio norte, en especial en las cordilleras Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos, así como en zonas más bajas aledañas.

En concreto, las provincias con avisos de nivel amarillo por nieve serán Huesca, Zaragoza, Burgos, Palencia, Lleida, Navarra (vertiente cantábrica, centro y Pirineo), Álava, La Rioja (Ibérica) y Cantabria (del Ebro). Sin embargo, se elevarán a nivel naranja (importante) en otras zonas de Cantabria (Liébana, centro y valle de Villaverde), así como en Asturias (cordillera y Picos de Europa) y León.

Además, Menorca y Tarragona activarán aviso amarillo por oleaje, que llegará al nivel naranja en Girona. Mientras, Tarragona tendrá aviso amarillo por viento.

Por otro lado, la AEMET ha previsto también para este jueves precipitaciones persistentes en el Cantábrico con posibles chubascos localmente fuertes en litorales y zonas de montaña del interior. Mientras, Baleares y nordeste de Cataluña tendrán posibles precipitaciones localmente fuertes.

Asimismo, también se esperan probables rachas muy fuertes del noroeste en montañas de la mitad norte, en el bajo Ebro y en zonas expuestas de litorales mediterráneos y del Cantábrico oriental.

