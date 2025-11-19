140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar ni 50 años después

La otra cara Fosas comunes, trabajos forzosos, exiliados y personas perseguidas por su orientación o ideas políticas. Cada cifra es una vida destrozada, una familia marcada y un país que todavía lleva en la memoria décadas de miedo, represión y dolor.

Este 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, una fecha que algunos sectores todavía celebran con nostalgia. Sin embargo, detrás de esa mirada romántica del pasado, los números del franquismo cuentan una historia muy distinta: una historia de represión sistemática, sufrimiento masivo y vidas arrancadas.

Durante los 36 años de dictadura, más de 140.000 personas fueron asesinadas por el régimen, y algunos estudios elevan esa cifra hasta 200.000. La violencia fue tan generalizada que, hoy, uno de cada tres municipios españoles aún conserva una fosa común, y existen cerca de 140.000 desaparecidos que todavía no han sido recuperados ni identificados. Estas cifras no son solo estadísticas: son vidas truncadas, familias destrozadas y generaciones marcadas por el dolor.

El franquismo no se limitó a la violencia directa. Fueron 250.000 personas obligadas a exiliarse, buscando escapar de un régimen que no dejaba espacio para la disidencia. Además, 30.000 bebés fueron robados a sus familias, arrancados de sus hogares para ser entregados a otras familias o instituciones, en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España.

La represión internacional también estuvo presente: 280.000 españoles fueron enviados a campos de concentración nazis, y otros 400.000 fueron obligados a trabajos forzosos, viviendo en condiciones de esclavitud mientras el régimen consolidaba su poder. En paralelo, 270.000 personas fueron encarceladas por motivos políticos, y 21.000 condenadas únicamente por su orientación sexual, víctimas de un sistema que criminalizaba cualquier forma de diferencia o disidencia.

Estas cifras ponen en perspectiva lo que realmente significa la nostalgia por el franquismo: no se trata de un pasado de orden o estabilidad, sino de un régimen que construyó su 'gloria' sobre la sangre, el miedo y la persecución. Cada número representa una historia, un rostro y un sufrimiento que no puede ser ignorado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.