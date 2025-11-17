Un piloto de MotoGP ve a Márquez muy favorito para 2026 a pesar de las lesiones: "Claro candidato"

Pol Espargaró, que ha participado en varias carreras con KTM este curso, dice que Marc está por delante de todos una vez que abandone este proceso de lesiones.

Marc Márquez logró el noveno a falta de varias carreras para el final. Y menos mal. Porque justo después llegó una nueva lesión en el hombro y ya no volverá hasta el año que viene. Un año en el que buscará el noveno y en el que MotoGP le sigue viendo claramente favorito por encima del resto.

Pol Espargaró, en 'DAZN', ha analizado cómo es la lesión de Marc y ha apostado claramente por él de cara a 2026.

Así lo explica: "Son lesiones que tardan tiempo en recuperarse y si además ya afecta nervios... pues aún tarda más. Marc, después de la lesión que tuvo, ha aprendido".

"Es sabio y ha aprendido que es mucho mejor recuperar al 100% que venir prematuramente y luego enfrentarse a lesiones más graves por no dejar ese reposo necesario. Así que, bueno, inteligente. Ha dejado pasar este 2025, ahí la importancia de cerrar la temporada lo antes posible", detalla el piloto probador de KTM, que ha sustituido a Maverick Viñales durante su proceso de recuperación.

Para el año que viene, justo antes de que entren en vigor las nuevas normas, ve a Marc con el décimo bajo el brazo: "Veremos el 2026. Claro candidato, por supuesto, de coger el décimo título".

La temporada 2027 podría ser otra historia completamente diferente. La nueva normativa podría alterar la parrilla y colocar a las mejores motos de la actualidad en la parte trasera. Por lo que todo puede ocurrir... también para Márquez.