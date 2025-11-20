Fernando Alonso prevé contratiempos para Aston Martin en el GP de Las Vegas

El piloto asturiano destaca las dificultades que abordará su AMR25 en el trazado del circuito americano.

Aston Martin aborda el final de temporada sin expectativas y con la mirada puesta en 2026. La escudería británica llega al GP de Las Vegas con sus pilotos en la parte media-baja de la clasificación.

Y, según ha declarado Fernando Alonso, el GP de este fin de semana será un quebradero de cabeza para su monoplaza y el de su compañero, el canadiense Lance Stroll.

El motivo de estas palabras se debe a la aerodinámica del AMR25, la cual en el trazado de Las Vegas no es eficiente en comparación con otros coches debido a las tres rectas que contiene el circuito.

El piloto asturiano asegura que su objetivo para las tres últimas carreras de la temporada es "pasarlas sin problemas".

Para ello, Alonso deberá hacer uno de sus "milagros" y evitar los incidentes sufridos en Monza y Austin, donde sufrió un reventón y un accidente en la primera curva respectivamente.

Los objetivos anuales se complican

Antes de comenzar esta temporada, Aston Martin se marcó el objetivo de acabar el año en el quinto o sexto puesto en la clasificación de constructores.

Sin embargo, a tres carreras de finalizar el año, este objetivo está lejos de completarse. La escudería británica se encuentra en séptima posición y a 10 puntos de la sexta plaza.

En cuanto a la clasificación de pilotos, Stroll con 32 puntos y Alonso con 40 buscan alcanzar la décima posición. Un objetivo que solo parece realista para el español, que deberá superar a Bearman yHadjar.

