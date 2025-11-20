Ahora

"Quizás no esté listo ahora..."

Fernando Alonso vuelve a hablar sobre su retirada: ¿Se ve diciendo adiós en 2026?

El piloto de Aston Martin asegura que mientras se sienta "competitivo, motivado y rápido, además de físicamente a nivel", seguirá compitiendo.

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

En 2026, Fernando Alonso soplará las 45 velas y su contrato con Aston Martin, si no se amplía, finalizará al término de la primera temporada del nuevo reglamento.

El asturiano ya aseguró hace unos meses que le gustaría retirarse en un coche competitivo que le permita luchar por podios y victorias, pero también afirmó que si el AMR26 sigue en la zona media, podría seguir un año más.

Durante la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Las Vegas, al bicampeón del mundo de Fórmula 1 le preguntaron por sus planes.

En primer lugar, señaló que espera que en 2026 se dé un escenario distinto al de 2024 y 2025: "Quizás no esté listo ahora porque no he luchado por cosas, pero 2023 es un buen ejemplo. Estábamos ahí en los podios".

Eso sí, destacó que sus expectativas son muy altas: "Tengo confianza en mí mismo, confianza en el equipo de que el año que viene podemos hacer las cosas bien y luchar por cotas más importantes".

"Mientras me sienta competitivo, motivado y rápido, además de físicamente a nivel, seguiré compitiendo", zanjó. Ojo que a Fernando le queda cuerda para rato.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños niega una financiación irregular en el PSOE y asegura estar "impactado" y "decepcionado" por el informe de la UCO de Santos Cerdán: "Ha manchado al PSOE"
  2. 140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar ni 50 años después
  3. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  4. Trump aprueba un plan de paz para Ucrania que incluye cesiones de territorio ucraniano a Rusia
  5. El chat del "pepinazo" con las mascarillas que salpica al PP de Almería: "Se han quedado 400 ellos y 400 yo"
  6. Palizas por ver la tele y agresiones sexuales: el "clima de terror" en la 'Casa de los Horrores' de Colmenar Viejo