Fernando Alonso vuelve a hablar sobre su retirada: ¿Se ve diciendo adiós en 2026?

El piloto de Aston Martin asegura que mientras se sienta "competitivo, motivado y rápido, además de físicamente a nivel", seguirá compitiendo.

En 2026, Fernando Alonso soplará las 45 velas y su contrato con Aston Martin, si no se amplía, finalizará al término de la primera temporada del nuevo reglamento.

El asturiano ya aseguró hace unos meses que le gustaría retirarse en un coche competitivo que le permita luchar por podios y victorias, pero también afirmó que si el AMR26 sigue en la zona media, podría seguir un año más.

Durante la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Las Vegas, al bicampeón del mundo de Fórmula 1 le preguntaron por sus planes.

En primer lugar, señaló que espera que en 2026 se dé un escenario distinto al de 2024 y 2025: "Quizás no esté listo ahora porque no he luchado por cosas, pero 2023 es un buen ejemplo. Estábamos ahí en los podios".

Eso sí, destacó que sus expectativas son muy altas: "Tengo confianza en mí mismo, confianza en el equipo de que el año que viene podemos hacer las cosas bien y luchar por cotas más importantes".

"Mientras me sienta competitivo, motivado y rápido, además de físicamente a nivel, seguiré compitiendo", zanjó. Ojo que a Fernando le queda cuerda para rato.