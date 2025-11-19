El CIS de Tezanos mantiene al PSOE más de 10 puntos por encima del PP, pero recorta su ventaja

Los detalles La encuesta mantiene a los socialistas en cabeza en intención de voto, pero caen con respecto al anterior barómetro, mientras que PP y Vox suben.

El barómetro de noviembre del CIS sitúa al PSOE como el partido más votado en unas hipotéticas elecciones generales, con una ventaja de 10,2 puntos sobre el PP. Sin embargo, los socialistas disminuyen en estimación de voto mientras el PP y Vox aumentan. El PP reduce la distancia con el PSOE en casi cinco puntos y amplía su ventaja sobre Vox a 3,6 puntos. El PSOE obtendría un 32,6% del voto estimado, el PP un 22,4% y Vox un 18,8%. Sumar recibiría un 7,1% y Podemos un 4%. En cuanto a líderes, Pedro Sánchez es el mejor valorado con un 4,14.

El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como el partido más votado si se celebrasen elecciones generales, 10,2 puntos por encima del Partido Popular. Sin embargo, los socialistas caen en estimación de voto mientras suben los 'populares' y Vox. Así, el PP recorta casi cinco puntos la distancia con el PSOE al tiempo que amplía a 3,6 puntos su ventaja sobre el partido de Santiago Abascal, que se consolida como tercera fuerza política.

En concreto, la encuesta, realizada a partir de 4.028 entrevistas del 3 al 12 noviembre, calcula que el PSOE obtendría un 32,6% del voto estimado (2,2 puntos menos que en octubre), el PP un 22,4% (2,6 puntos más) y Vox el 18,8% de los sufragios (1,1 más).

En cuanto a Sumar, el sondeo le otorga un 7,1% del voto válido, seis décimas menos que en el anterior barómetro. A efectos de esta encuesta, se calcula el voto estimado de Sumar agrupando a los partidos que fueron juntos en las elecciones de 2023, excepto Podemos, que obtendría un 4% de los votos, nueve décimas menos que en la anterior encuesta.

Les sigue Esquerra Republicana, que mejora ligeramente hasta el 2,2% de respaldo electoral; EH Bildu, con el 1,2%; y el BNG con el 1,1%, mismo porcentaje que Junts. Detrás, el PNV cae al 0,7% y la agrupación del agitador ultraderechista Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, cae del 1,3% del anterior barómetro a un 0,6%. Después quedan Coalición Canaria (0,2%) y UPN (0,1%).

Valoración de líderes políticos

Al evaluar a los principales líderes políticos, Pedro Sánchez sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 24,5% de los ciudadanos, aunque baja casi dos puntos, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, con un 11% que supone un punto más que en octubre y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sube medio punto hasta el 8,9%.

En cuanto a la valoración de los principales líderes políticos, ninguno aprueba, aunque el mejor valorado es Sánchez con un 4,14. Le sigue Yolanda Díaz con un 3,99 y, tras ella, Feijóo con un 3,43. El peor valorado es Abascal, con un 2,98.

Qué preocupa a la gente

Entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, la viviendasigue subiendo como el mayor problema y ya acumula un 40% de menciones aunque los "problemas políticos" escalan a la segunda posición (19%), por encima de la inmigración (18,9 %). Además, entre los 10 asuntos que más inquietan a los españoles figuran "el Gobierno y partidos políticos concretos" (14,1 %), "el mal comportamiento de los políticos (12,9%) y "la corrupción y el fraude" (12,1 %).

Al preguntar a los encuestados por los problemas que más les afectan personalmente, destacan los de índole económica (28,1%), la vivienda (26,8%) y la sanidad (19,9%). Solo un 34,1 % de los españoles considera que la situación económica general es "buena" o "muy buena" pero el porcentaje asciende al 63,9% cuando se les pregunta por la situación económica personal.

