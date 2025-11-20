La analítica reflexión de Federer sobre su rivalidad con Rafa Nadal y Djokovic

El extenista suizo ha alzado la vista atrás y ha recordado los años en los que dominó el circuito junto a Novak Djokovic y Rafa Nadal.

Durante alrededor de dos décadas, el "Big 3" dominó el mundo del tenis. Desde inicios de siglo, Nadal, Federer y Djokovic protagonizaron una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del deporte.

Entre los tres conquistaron 66 Grand Slams y brindaron a los espectadores algunos de los enfrentamientos más icónicos que se recuerdan. Lo que ayudó, según Federer, a "crear un vínculo enorme", tal y como ha afirmado en declaraciones a "Tages Anzeiger".

Unos años después de colgar la raqueta, el suizo afirma que ve la situación "con mucha más perspectiva". Reconoce que desde fuera de la pista es más fácil ver el panorama general: "Cuanto más tiempo pasa, menos te identificas como jugador". Le sorprende "ni acordarse" de algo a lo que en su momento le dio tanta importancia.

Ahora se siente feliz de haber cambiado este enfoque, ya no es jugador y puede pensar en ello de manera distinta. Y habla de que Rafa lo va asimilando poco a poco mientras que Novak no lo entiende. También confiesa que "le encantaría sentarse a charlar (con Nadal y Djokovic) sobre los viejos tiempos".

Tras un periodo de rehabilitación y probar varios deportes, se siente mejor de la rodilla. Ha vuelto a jugar mucho más al tenis y tiene como objetivo poder participar en exhibiciones en un futuro, para lo que se está preparando poco a poco: "Quizás algo suceda en 2026". Qué bueno sería verle de nuevo empuñando una raqueta.