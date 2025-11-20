Carlos Sainz estalla ante las sanciones de la FIA: "Necesitamos hablarlo urgentemente"

El piloto español, director de la GPDA , se reunirá en Catar con la FIA y el resto de pilotos con el fin de "ponernos al día e intentar solucionar" el problema de las penalizaciones.

El GP de Las Vegas está a la vuelta de la esquina y con ello los pilotos contendientes al título buscan acumular los puntos necesarios para llegar a Catar y Abu Dabi con ventaja.

Sin embargo, Oscar Piastri, piloto de McLaren y candidato al título de campeón de la Fórmula 1, ha sido uno de los protagonistas de la rueda de prensa de la FIA previa a la carrera debido a la sanción recibida en el GP de Brasil.

Una penalización de 10 segundos a causa de una colisión con Kimi Antonelli y Charles Leclerc durante la curva 1, que forzó al piloto monegasco a abandonar la carrera.

Dicha sanción, merecida según los comisarios, ha sido objeto de crítica por parte de otro piloto, Carlos Sainz.

El español, director de la GPDA (Asociación de Pilotos del Gran Prix), junto a George Russell, ha asegurado que este tipo de decisiones no deberían ir de la mano con la Fórmula 1.

"Necesitamos hablarlo urgentemente y tratar de resolverlo, porque para mí el hecho de que Oscar recibiera una penalización en Brasil es inaceptable", aseguraba Sainz. en Las Vegas.

Cumbre en Catar

Tras terminar el GP de Las Vegas, los pilotos se reunirán con la FIA para "ponernos al día e intentar solucionar" esta problemática, además de tratar los criterios que implementan los comisarios a la hora de aplicar dichas sanciones.

"Sinceramente, en la categoría que estamos, en la élite del automovilismo… no hace falta que explique por qué, todo el mundo vio lo que sucedió", añadía el madrileño durante la rueda de prensa.

Además de Piastri, Sainz también ha sido uno de los afectados por estas sanciones. Durante el GP de Países Bajos, el piloto de Williams fue penalizado con 10 segundos, al igual que el australiano, por ser empujado fuera por Liam Lawson y no renunciar a la curva.

"Yo no lo entiendo. Tampoco entendí mi penalización de Zandvoort, ni la penalización que se llevó Ollie (Bearman) por nuestro toque en Monza, se lo dije justo después de la carrera. Ni entiendo por qué recibí yo otra sanción en Austin", replicaba Sainz.

"No ha sido uno, sino varios incidentes este año que están lejos de lo que tiene que ser este deporte", concluía el piloto.