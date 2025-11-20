Ahora

Ensayo ante el peligro

Cádiz recibe un Es-Alert por tsunami en el "mayor simulacro de la historia de España"

Los detalles A las 10:14 de este jueves, los teléfonos móviles de los gaditanos, así como algunos oscenses, han recibido la alerta informando del simulacro en el que participan colegios, centros de trabajo y organismos públicos.

Imágenes del simulacro de tsunami llevado a cabo en Cádiz en noviembre de 2025Imágenes del simulacro de tsunami llevado a cabo en Cádiz en noviembre de 2025Ayuntamiento de Cádiz
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cádiz ha realizado este jueves el simulacro de tsunami más grande organizado en España y se ha complementado con un envío de una alarma del sistema Es-Alert que ha informado a la población del mismo sin la necesidad que realicen ninguna acción.

A las 10:14, las autoridades han enviado el mensaje, remarcando que se trataba de un ensayo. "Simulacro, simulacro. No es necesario realizar ninguna acción", ha iniciado el mensaje para tranquilizar antes de proseguir con las indicaciones que se tendrían que seguir en el caso de que el aviso fuera real, que consisten en desplazarse a las zonas seguras establecidas así como subir a lugares de al menos tres pisos de altitud.

En este simulacro, la alerta ha llegado a los gaditanos residentes en Cádiz capital, pero también a las localidades cercanas a la ciudad así como algún municipio que pertenece a la provincia de Huelva.

En el mismo, han colaborado tanto los colegios como los centros de trabajo y organismos públicos de la ciudad, que han realizado sus respectivos procesos de simulacros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Bolaños niega una financiación irregular en el PSOE y asegura estar "impactado" y "decepcionado" por el informe de la UCO de Santos Cerdán: "Nos duele mucho"
  2. Bolaños asegura que la Justicia vive "la mayor transformación en décadas": "Es necesaria para pasar del siglo XIX al XXI. Yo haré lo que necesita nuestro país"
  3. 140.000 asesinados, 250.000 exiliados, 30.000 bebés robados… los datos negros del franquismo que nadie debería olvidar ni 50 años después
  4. Meta, obligada a indemnizar con 479 millones a 87 medios de comunicación por competencia desleal en Facebook e Instagram
  5. Trump aprueba un plan de paz para Ucrania que incluye cesiones de territorio ucraniano a Rusia
  6. La AEMET alerta de nevadas a 500 metros en el norte peninsular que podrían afectar a "vías de comunicación importantes"