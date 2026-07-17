Las primeras imágenes en exclusiva del masajista de Rivas: cumple un mes en prisión preventiva acusado de grabar a 131 mujeres

Los detalles Es la primera vez que vemos a Ricardo, el masajista de 60 años detenido por grabar sin su consentimiento a sus clientas. La Policía encontró en su móvil más de 1.000 vídeos, en los que salen 131 víctimas. Aún hay diez mujeres sin identificar.

laSexta ha obtenido en exclusiva las primeras imágenes del masajista de Rivas Vaciamadrid acusado de grabar a más de cien mujeres sin su consentimiento. En el vídeo, se le ve en el banquillo, aunque no declaró. Este hombre enfrenta cargos de agresión sexual y delitos contra la intimidad. La Policía encontró imágenes de 131 mujeres, de las cuales solo diez faltan por identificar, y muchas lo han denunciado. El masajista, de 60 años, lleva un mes en prisión provisional. La Guardia Civil avanza en la identificación de las víctimas, y se estima que podrían ser unas 160. La investigación comenzó tras la denuncia de una clienta que descubrió una cámara oculta. Entre las víctimas hay dos menores.

laSexta ha conseguido en exclusiva las primeras imágenes del masajista de Rivas Vaciamadrid acusado de grabar a más de un centenar de mujeres en su consulta y sin su consentimiento. En el vídeo que acompaña esta información, se le puede ver sentado en el banquillo; aunque no hablar, pues se ha negado a declarar. Este hombre está acusado de agresión sexual y de otro delito contra la intimidad.

Hay que recordar que la Policía descubrió que Ricardo, de 60 años, tenía imágenes de 131 mujeres. Ya solo faltan diez por identificar y la mayoría lo ha denunciado por grabarlas sin que ellas supieran nada. Además, una veintena lo acusa también de agresión sexual.

El masajista investigado, que trabajaba en una clínica de Rivas, en Madrid, acaba de cumplir un mes en prisión provisional sin fianza.

131 mujeres, 1.000 grabaciones

Según ha podido saber laSexta, de seguir el ritmo que lleva la investigación, la Guardia Civil pronto podrá identificar a todas las víctimas de este masajista.

El goteo de denuncias contra este hombre, en las últimas semanas, ha sido constante. Pero hay que insistir en que el detenido es un hombre de 60, que se llama Ricardo y que atendía en Rivas-Vaciamadrid.

Ricardo, de 60 años, es el masajista detenido en Rivas por grabar sin su consentimiento a clientas

Es importante, pues la Policía Judicial de Rivas aún tiene a una decena de mujeres sin identificar de los 1.600 vídeos que han analizado. Todos hallados en el teléfono móvil del masajista.

Y esperan encontrar más cuando analicen todo el informático hallado en el registro de su casa. Es más, tras ello, calculan que serán unas 160 víctimas.

La alerta es tal que, incluso, se están acercando mujeres que fueron clientas suyas en años anteriores a los investigados. Antes de 2022 e incluso después de 2025, cuando se abrió la investigación con la primera denuncia de una clienta que se sintió agredida sexualmente durante el masaje y al vestirse detectó una cámara oculta tras unas velas aromáticas. Entre las víctimas, hay ya dos menores identificados.

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