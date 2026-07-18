Scaloni hará todo lo posible para parar a España: "Me preocupa hasta que su autobús salga del hotel..."

El seleccionador argentino, en tono de broma, ha dicho que de España le preocupa hasta cuando abandonen su hotel para dirigirse al estadio de Nueva York.

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, conoce muy bien España y está muy preocupado por absolutamente todo. Tanto que en la rueda de prensa previa a la final dijo que estaría preocupado desde el momento en el que se dirigieran al estadio de Nueva York en la previa de la final.

"Que salga el autobús de España ya me preocupa... intentaremos que no salga. Me preocupa todo. No te digo lo que hablé con De la Fuente porque estábamos en una situación surrealista. Fui al acto ese porque iba él. Le dije: 'Vengo, porque vienes tú'", dijo el seleccionador de Argentina.

Han 'espiado' a España desde que empezara el Mundial: "Venimos analizando a España desde hace tiempo. No es que hayamos analizado más a España que a otro rival".

Y le preocupa, claro, el juego que despliega España con la pelota: "Ellos también tienen jugadores experimentados. Cuando empieza a rodar el balón, se dedican a jugar al fútbol y se olvidan de la presión".

Porque si algo ha demostrado la selección de Luis de la Fuente en este Mundial es ese control del juego. Se vio contra Francia en su partido más brillante de todo el campeonato.

España y Argentina se miden este domingo en la gran final del Mundial a partir de las 21 horas.

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