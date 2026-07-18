Norris se desespera con su McLaren: "El coche sigue siendo muy difícil de pilotar"

Pese a mejorar en los segundos libres de Bélgica, el piloto británico no está teniendo buenas sensaciones con su monoplaza. A ello, se le suma una sanción por un cambio en la unidad de potencia.

Lando Norris no se muestra especialmente esperanzado con el devenir del equipo en el GP de Bélgica. Acabó la segunda sesión de libres de este viernes justo detrás de un dominador Kimi Antonelli. Pese a ello, el británico se muestra crítico.

"La FP1 no fue buena, sinceramente. En la FP2 estuve un poco más contento. Sigue siendo muy, muy difícil de pilotar", ha criticado el vigente campeón del mundo en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El de McLaren señala las áreas de mejora en el trazado de Spa- Francorchamps: "Nos falta despliegue en todas partes. En cada recta, sinceramente. Creo que el peor punto es Blanchimont. Pasamos de casi 320 km/h a unos 270 porque simplemente ya no nos queda batería. En todas las rectas estamos haciendo clipping".

El déficit energético que sufre la escudería papaya supone una gran desventaja en el circuito más extenso del calendario. Por otro lado, Lando se muestra algo esperanzado por la mejor en la segunda sesión: "En la FP2 estuve un poco más contento..., parece que estamos un poco más cerca".

Bien es cierto que Norris afrontará una sanción de 10 puestos por cambios en la unidad de potencia. Clasificar lo más arriba posible es vital para minimizar daños. El trazado belga es un escenario que favorece los adelantamientos y una posible remontada del inglés.

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