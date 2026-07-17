Alquileres, 19 tarjetas de crédito o nóminas sin trabajar: los más de 323.000 euros que Servinabar pagó a Santos Cerdán y su familia

Los detalles Según un nuevo informe de la UCO, el que fuera secretario de Organización del PSOE habría recibido esta cantidad entre 2015 y 2024. Nueve años con, prácticamente, todo pagado.

Si bien Santos Cerdán negó ser socio de la empresa Servinabar, lo cierto es que existe un contrato con su firma por casi la mitad de la empresa, cuyos ingresos superaron los ocho millones y medio entre 2015 y 2025. Casi el 90% de ese dinero venía de Acciona, según se recoge en el informe patrimonial del que fuera número tres en el PSOE, al que este viernes ha accedido laSexta.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también señala que hasta 2018 Cerdán sacaba efectivo de manera constante. Algo que terminó a partir de 2019, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Por eso, los investigadores sospechan que podrían venir de una fuente que no tuviese que ver con cuentas bancarias.

Además, también se recogen más de 320.000 euros que tanto Cerdán como su familia habrían obtenido de beneficios entre 2015 y 2024. Una cantidad que, según los investigadores de la UCO, vendría de Servinabar. Por eso, esta sociedad es clave para lo que podría ser una especie de 'pulserita todo incluido' de la familia de Cerdán.

Porque, empezando por el gran problema de ahora en el país, la vivienda, según este informe, Servinabar le pagó el alquiler con 7.200 euros entre 2017 y 2018. Después, entre agosto de 2018 y 2019, más de 44.000 euros. Incluso, en cierto momento, Servinabar pagó la señal de un piso de un millón de euros para Santos Cerdán. No obstante, la venta se frustró en el último momento.

Con la casa solucionada mediante el pago de los alquileres, Cerdán también vio financiado su transporte. Según el informe de la UCO, Servinabar le habría pagado el renting del coche. Un gasto que habría sido de 10.968,89 euros.

Además, siempre en línea con lo que recoge el informe, Cerdán tuvo 19 tarjetas de crédito. Una de ellas sería de Servinabar y habría gastado poco más de 33.000 euros. De ellos, 25.000 euros habrían sido dedicados a restaurantes, 3.500 euros en transporte, mientras que en alojamiento y comercios la suma asciende a 1.500 euros cada partida.

En total, la UCO calcula que Santos Cerdán y su familia habrían disfrutado en nueve años de más de 323.000 euros a través de Servinabar. También, directamente o a través de empresas, se pagaron nóminas a su mujer, su hermana y su cuñado. Por otro lado, el informe concluye que Cerdán ingresó en efectivo 18.000 euros de "origen aparentemente desconocido".

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