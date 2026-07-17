Dovizioso analiza la nueva versión de Marc Márquez: "Se está gestionando porque no tiene un plan B"

El expiloto ha analizado el momento de forma del catalán y ha explicado cómo el nueve veces campeón mundial se ha tenido que reinventar esta temporada para "intentar llevarse el campeonato".

Marc Márquez está logrando darle la vuelta completamente a una temporada 2026 de MotoGP que inició de manera muy complicada para él. El piloto de Ducati acumula tres triunfos en los últimos cuatro grandes premios y ya es tercero a 28 puntos del líder, Jorge Martín.

Los resultados del catalán mejoraron notablemente tras dejar atrás los problemas físicos que arrastraba desde finales del curso pasado, aunque desde Ducati apuntan que la recuperación del piloto aún no se habría completado del todo. Así lo analizó Andrea Dovizioso: "Está intentando gestionarse y controlarse, pero se está forzando a sí mismo, aunque lo está afrontando de una manera diferente, se obliga a no empujar cuando quiere, porque es instintivo. Se está gestionando y ha llegado a este punto porque no tiene un plan B, está obligado para intentar llevarse el campeonato".

Luego, el expiloto analizó más en profundidad el trazado de los circuitos y la telemetría, afirmando que "aunque veas en los datos exactamente lo que hace, no consigues copiar" a Márquez. Y añadió la que para él es la clave del pilotaje del de Cervera: "Creo que un porcentaje enorme es su soltura, la tranquilidad de la posición que tiene sobre la moto en las curvas a izquierdas, que no consigue recrear en las curvas a derechas".

Dovizioso también aprovechó para recordar cómo fue enfrentarse a Marc durante tantos años por el Mundial: "Pesadísimo, pesado, porque sabes que tiene el talento y el enfoque mental para intentarlo incluso cuando no lo tiene. Era muy estresante y generaba mucha ansiedad". Y añadió una interesante reflexión en su canal de 'Youtube': "Nunca hubo un momento en el que dijera: 'soy superior y lo gestiono'. Sabes que, si (Márquez) está, está".

Una presión que el catalán ejerce sobre sus rivales como ha analizado el italiano en relación a Marco Bezzecchi: "Habrá que ver cómo consigue gestionarlo mentalmente, porque está en una situación óptima a nivel de equipo y de moto. Está sereno, tranquilo, va fuerte, le sale fácil y gasta poco el neumático. Luego conseguir mantenerse tranquilo toda la temporada cuando Marc te apunta y tienes que hacer estrategia es otra historia".

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