La dura advertencia de Sainz tras el insulto de Antonelli: "Debería calmarse un poco"

El madrileño, tajante tras un encontronazo con el líder del mundial en pista donde este le llamó "idiota" tras haberse sentido obstaculizado durante una vuelta rápida en Libres 1.

El Gran Premio de Bélgica ya ha dejado las primeras tensiones en pista. En este caso, la ha protagonizado Carlos Sainz y Kimi Antonelli. El corredor de Mercedes estalló por radio tras un lance ocurrido durante la primera sesión de libres.

El líder del mundial no tuvo filtro en llamar "idiota" al piloto de Williams al sentirse obstaculizado cuando venía en vuelta rápida. Carlos fue cuestionado por esta situación tras finalizar la sesión: "Quizá él pensó probablemente que podría haberme apartado mejor".

"Pero tampoco creo que deba llamarme idiota por la radio. Creo que está prohibido decir palabrotas e insultar a otro rival, así que creo que debería calmarse un poco", ha advertido el madrileño sobre el improperio del competidor de la escudería alemana.

El '55' considera que no había cabida para tildarle de esa forma y ha explicado las razones por esa reacción: "Creo que él sintió que le obstaculicé, yo no creo que lo hiciera. Supongo que hoy en día, con el modo recta, si no te apartas exactamente como quiere el otro no puedes girar porque no tienes carga aerodinámica con los alerones abiertos".

Posteriormente, valoró las dos tandas de libres donde no sacó lecturas muy ilusionantes de cara al devenir del fin de semana: "Al final de la FP2 sentí que había conseguido acercarme un poco más al límite, pero aún no estamos donde queremos estar".

"Sinceramente, estamos haciendo todo lo posible por probar cosas con los alerones delanteros, el suelo y la parte mecánica del coche, pero sí, hoy no hemos encontrado gran cosa", zanjó el expiloto de Ferrari, según recoge 'Motorsport'.

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