La UCO concluye que Cerdán tuvo "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" por valor de 18.261,56 euros entre 2014 y 2017

Santos Cerdán, en una imagen de archivo en el Senado

Los detalles El nuevo informe de la UCO recoge que el exsecretario de Organización del PSOE tuvo ingresos en efectivo "de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017" por valor de 18.261,56 euros.

Nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza el informe patrimonial sobre Santos Cerdán. Según el informe, al que ha tenido acceso laSexta, el exsecretario general del PSOE habría tenido una "posible fuente de ingresos no declarada" por parte de Cerdán.

Esta afirmación se sustenta en varios indicios, tales como ingresos en efectivo "de origen aparentemente desconocido" entre los años 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros. Además, los investigadores han detectado ingresos en efectivo realizados por Koldo García y Patricia Uriz para abonar las cuotas del renting de un vehículo.

Además, los agentes perciben una "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo" a partir de 2019, momento que coincide, dicen los investigadores, con la "etapa ministerial de José Luis Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación".

Del mismo modo, se han detectado liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados "por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados".

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