¿Con quién va el mundo en la final del Mundial? De México a Bangladés, así se reparte el apoyo entre España y Argentina.

Los detalles Después de caer eliminados por la selección de Messi, algunos ingleses esperan que España sea quien le devuelva el golpe a Argentina en la gran final.

El Mundial de fútbol se decide en el campo, pero la auténtica batalla se libra fuera de él. Gobiernos, aficionados y futbolistas de todo el mundo han manifestado sus preferencias. Mientras Argentina cuenta con fervientes seguidores en Asia, como en la India y Bangladés, España también recibe apoyos inesperados. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han mostrado simpatía por 'La Roja'. En Brasil, tradicional rival de Argentina, muchos prefieren que España gane. Incluso en Dubái e Indonesia, el apoyo a España es notable. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani opta por la neutralidad.

El Mundial de fútbol se decide este domingo sobre el césped, pero la otra gran final ya se está jugando fuera del estadio. De México a Bangladés, pasando por Brasil, Reino Unido o Dubái, gobiernos, aficionados y hasta futbolistas han dejado claro qué selección quieren ver levantando el trofeo. Y aunque Argentina cuenta con auténticos bastiones de devoción, España también suma apoyos inesperados en todos los rincones del planeta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha escondido sus simpatías por 'La Roja'. Tampoco el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha deseado públicamente suerte a ambos finalistas, aunque con un guiño especial a España. Incluso el capitán de la selección masculina de Estados Unidos, Tim Ream, ha reconocido sin rodeos cuál es su favorito: "Yo preferiría que ganara España".

Eso sí, si hay un lugar donde la albiceleste juega prácticamente en casa es el sur de Asia. En la India, miles de aficionados organizan rezos y rituales para pedir una nueva victoria de Argentina, una imagen que también se repite en Egipto.

Pero el caso más llamativo vuelve a ser Bangladés. Allí la pasión por la selección de Lionel Messi sigue siendo un fenómeno difícil de explicar. Calles repletas de banderas argentinas, celebraciones multitudinarias y aficionados entregados convierten al país asiático en una extensión emocional de la albiceleste. Haití también se suma a ese apoyo incondicional, con seguidores que celebran cada paso de Argentina como si fuera propio.

'La Roja', sin embargo, tampoco está sola. Paraguay se posiciona claramente del lado español y, en Brasil, tradicional rival futbolístico de Argentina, muchos aficionados prefieren que el título viaje a España. El apoyo también llega desde lugares tan lejanos como Dubái, donde los seguidores españoles animan entre tambores y bailes, o Indonesia, donde enormes banderas rojigualdas rivalizan con las argentinas en las calles.

Ni siquiera el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se atreve a mojarse demasiado. Entre bromas reconoce que todos los equipos a los que ha apoyado durante el torneo han acabado perdiendo, así que prefiere no pronunciarse.

Más clara parece la postura de muchos aficionados ingleses. Después de caer eliminados por la selección de Messi, algunos esperan que España sea quien le devuelva el golpe a Argentina en la gran final.

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