Álex Márquez tira de ironía: "Marc no está en la pelea por el Mundial, está acabado"

El piloto de Gresini, que se fue al suelo cuando rodaba segundo, afirma que su hermano "podía tener un poquito más" en Sachsenring.

Fin de semana agridulce para Álex Márquez en el Gran Premio de Alemania. A pesar de recuperar sensaciones tras su accidente en Montmeló siendo segundo en clasificación y en la sprint, el '73' se fue al suelo en la carrera larga.

El bicampeón, al término del GP en Sachsenring, afirmaba que se trataba de una caída "bastante tonta" yendo segundo por ir "demasiado confiado".

Eso sí, de haber continuado, duda que pudiera haberle hecho frrente a Marc: "Son las típicas carreras donde yo creo que Marc podía tener un poquito más. Cuando te aprietan, das una o dos décimas más por vuelta".

"Cuando ya cogió dos segundos de ventaja y vio que no podían seguirle, empezó a gestionar muy bien. Siempre guardas algo por si al final llega alguien como Ogura y aprieta", ha explicado en declaraciones que publica 'Motosan'.

En 'Dazn', donde afirmó que es "imposible" pensar en pelear por el campeonato, tiró de ironía cuando le preguntaron si Marc está ya en la pelea: "No está en la pelea, no está, está acabado". Y es que 18 puntos no son nada.