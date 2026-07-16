Un piloto de Ducati pone en valor la moto por encima de Marc Márquez: "Si no tuviera una gran moto..."

Nicolo Bulega, piloto de Superbikes de Ducati, cree que Marc no habría podido conseguir sus últimos resultados si no hubiera llevado la moto roja.

Ya dijo Marc Márquez cuando fichó por el equipo oficial de Ducati que ahora tenía la moto ganadora y que era el momento de que él diera un paso adelante. Lo hizo el año pasado ganando el título y lo está haciendo ahora superando sus lesiones y acercándose al liderato que ocupa Jorge Martín.

Y el piloto de Superbikes de Ducati Nicolo Bulega ha querido remarcar que Márquez no podría conseguir estos resultados si no llevara esa moto.

Así lo dice en palabras que recoge 'Motosan' este jueves: "Si una moto gana dos títulos consecutivos, solo puede ser una gran moto. Márquez también lo demostró: sin una gran moto, no podía volver a ganar".

Cree que Márquez ha sabido aceptar que hay días que no puede ganar y que es mejor puntuar que irse al suelo: "Para ganar un campeonato, tienes que ser capaz de aceptar días difíciles, lo estamos viendo ahora con Marc, Martín y Ogura".

Marc ya está a 18 puntos de Martín tras su victoria en el Gran Premio de Alemania. Sigue acercándose... y además sus problemas físicos en el hombro cada vez van a mejor. Ahora es más peligroso que nunca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido