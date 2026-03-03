Bagnaia se quita la careta con Marc Márquez: "Él se peleó con Rossi y yo soy de la Academia de Vale"

El compañero del ilerdense, que apunta a abandonar Ducati al término de la presente temporada, ha recordado cuál fue su reacción cuando le dijeron que iban a fichar a Marc.

Disputado el primer Gran Premio de la temporada 2026 de MotoGP con hecatombe total de Ducati, el podcast 'BSMT' ha publicado una extensa entrevista con Pecco Bagnaia.

En la misma, entre otros temas, el italiano habla sobre su compañero de equipo, Marc Márquez, quien desde que llegó al equipo de Borgo Panigale ha eclipsado por completo al italiano hasta el punto de que su salida de cara a 2027 sea prácticamente un hecho.

Lo cierto es que el '63' reconoce la superioridad del '93', pero le deja un llamativo 'palito' por su salida de Honda cuando no logró domar la moto nipona.

"Marc siempre ha demostrado saber adaptarse, pero hasta cierto punto, porque se fue de Honda. La GP25 con él ha sido dominante, lo ha ganado todo, mientras que yo he tenido muchas dificultades", ha señalado.

Eso sí, elogia el 'colmillo' del ilerdense: "Quería vivirlo como un estímulo, es Marc Márquez, él y Valentino están entre los mejores pilotos de la historia. De alguien así solo se puede aprender. Ha pasado por años difíciles, ha querido volver a ponerse en juego, en mi opinión solo puede ser un estímulo".

Paralelamente, Pecco ha recordado cómo reaccionó cuando le dijeron que Marc ficharía por Ducati: "Cuando me dijeron que estaría en el equipo, respondí que me parecía bien. Nunca he tenido problemas con mis compañeros de equipo, Marc es una persona inteligente y hemos tenido una buena relación desde el principio, a menudo hemos intercambiado opiniones. Incluso me ha dado consejos".

Eso sí, llama poderosamente la atención cómo habla Bagnaia de lo ocurrido en Sepang 2015 entre su compañero y su mentor, Valentino Rossi. Según el piloto italiano, fue el español el que se peleó con su compatriota.

"Al ser de la Academia, te llevas contigo a todos los grandes fans de Vale y también a los haters, que son menos pero más ruidosos. Me llevé conmigo lo que pasó en 2015, aunque no sea justo. En mi opinión, para Márquez podría haber sido lo mismo. Él es el que se peleó con Vale y yo soy de la Academia", ha zanjado. Llamativo, cuando menos, tras los repetidos ataques de Rossi a Marc.