Golpe de realidad sobre Aston Martin: "Solo podemos mirar hacia el futuro"

De la Rosa, embajador de la escudería británica. ha confesado cómo es la situación en el equipo después de los problemas en Bahréin con el motor Honda y el GP de Australia a la vuelta de la esquina.

Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones para Aston Martin. Hace un año, la llegada de Adrian Newey era un soplo de aire nuevo que daba esperanzas a los trabajadores y fanáticos de la escudería británica para poder optar a podios o un posible campeonato.

Sin embargo, con el paso del tiempo y, sobre todo con los test de pretemporada, la realidad ha sido diferente. Problemas en la caja de cambios, el motor Honda, retrasos en el calendario y una parada del AMR26 de Fernando Alonso en Bahréin dilapidaron todo el trabajo acumulado.

Dos semanas después, el ambiente en el garaje de Aston Martin emana tristeza y desesperación, y Pedro de la Rosa, embajador de la escudería y expiloto, ha revelado al detalle cómo es la situación actual del equipo. "Extremadamente duro".

Con estas dos palabras, De la Rosa ha descrito cómo se sienten los integrantes del equipo británico. "Hay tantas cosas en la lista para probar que no hemos tenido tiempo de hacerlo; físicamente, no hemos tenido tiempo", confesaba el expiloto español a la web de la Fórmula 1 sobre el cúmulo de aspectos que aún faltan por revisar.

La lista de la que habla Pedro parece no tener fin debido a la gran cantidad de elementos, tanto grandes como pequeños, que se deben abordar. "Hemos identificado claramente cuáles son las principales prioridades, pero al profundizar en ellas, encontramos una larga lista de otros pequeños detalles. Creo que abarca un poco de cada área; es imposible decir que se trata de una sola; hay muchas cosas", añade el embajador.

Un GP de Australia, con dudas

A menos de una semana de celebrarse el, la primera carrera del calendario de la Fórmula 1, la situación de Aston Martin no tiene solución y su rendimiento en Melbourne es desconocido.

"Hay que entender muchas cosas", resalta el español. "Primero hay que entender el paquete, cómo está el coche, cuáles son los límites, y luego intentar desarrollarlo según el reglamento. Actualmente, estamos en la fase de comprender lo que tenemos, más allá de la optimización", asegura De la Rosa.

De esta forma, el embajador señala que, aunque lleguen a Australia, el coche no estará preparado al 100% para competir contra el resto de la parrilla. Por ende, las opciones de Fernando Alonso y Lance Stroll por obtener, incluso, puntos son remotas.