A Pedro Acosta le relacionan con Ducati y así habla de su futuro: "Tenemos todo el año..."

El piloto murciano, ahora en KTM, se centra en la presente temporada de MotoGP: "El tiempo lo dirá...".

Pedro Acosta, al menos de momento, quiere pensar en el presente. Y el presente es KTM. Para 2027 se le relaciona con Ducati. Se convertiría en compañero de Marc Márquez, pero él prefiere no hablar de eso.

Ha asegurado en 'DAZN' que el año es muy largo y que ya tomará la decisión: "El tiempo lo dirá, tenemos todo el año...".

Es optimista con respecto a las prestaciones de su moto. Más que el año pasado. "A ver si empezamos el año igual de bien que estamos. La pretemporada ha sido mucho mejor que la del año pasado. Al menos, nos hemos mantenido en pie. Ahora hay que ver dónde estamos de verdad", detalla el joven piloto murciano.

Tailandia es la primera prueba y el objetivo es estar arriba: "Ya veremos qué pasa el sábado por la tarde, pero pinta bien. La verdad es que han trabajado mucho. Veremos dónde estamos de verdad".

KTM tiene una alineación de lujo con Acosta y Maverick Viñales. También Brad Binder y Enea Bastianini. Si la moto es competitiva, podrían estar en la pomada junto a las Ducati y también a las Aprilia.

Porque si la marca austriaca ha conseguido construir una moto competitiva, nadie duda de que Acosta estará luchando por todo.