"Como decía Marc..."

Pedro Acosta se la tenía guardada a Marc Márquez: atención a su 'dardo' tras el GP de Tailandia

El piloto de KTM, líder del Mundial de MotoGP tras el primer Gran Premio, no olvida las palabras de Marc en la rueda de prensa previa la fin de semana en Buriram.

Pedro Acosta y Marc Márquez Tailandia 2026Pedro Acosta y Marc Márquez Tailandia 2026Getty Images

Pedro Acosta ha arrancado de manera casi inmejorable el Mundial del MotoGP. El murciano, tras el primer Gran Premio del año, es líder del campeonato con una victoria en la sprint y un segundo puesto en la carrera larga.

En la rueda de prensa posterior a la cita domenical, al 'Tiburón de Mazarrón' le preguntaron si se ve como uno de los grandes candidatos al título.

El piloto de KTM, eso sí, quiso mantener un perfil bajo: "El objetivo sigue siendo el mismo: no cometer errores".

"No ha sido un liderato un día, como decía Marc. Entonces, bueno, tenemos que estar contentos", añadió Acosta en un claro 'dardo' a Márquez.

Pero, ¿a cuento de qué viene ser 'palo? Todo tiene su origen en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Tailandia, donde Marc no incluyó a KTM dentro de los favoritos.

"Tiene una moto a la que le falta un pelín", aseguró, situando a Bezzecchi, Álex y Bagnaia por delante.

