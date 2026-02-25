El vacile de Albon a Carlos Sainz: "Agarras el volante muy raro"

Los dos pilotos de Williams debaten sobre la colocación de los dedos índices de Carlos en el volante del coche.

Alex Albon no entiende la manera que tiene Carlos Sainz de coger el volante. Sus dedos índice, que se quedan fuera del volante, no sirven para ese pilotaje.

"Agarras el volante muy raro...", le dice el piloto de Williams. Saca los dedos índices hacia fuera.

"Lo he probado y ni agarras el volante... están descansando", le insiste Albon.

"¿Te sentiste más rápido?", le preguntó Carlos. Pero no. Porque Albon tiene su propia metodología. Y no es como la de Carlos.