El pesimismo de Marc Márquez tras proclamarse campeón del mundo: "No ganaré ni mañana ni..."

El piloto ilerdense cerró el peor viernes de la temporada durante una jornada en el GP de Indonesia en la que sufrió dos caídas y se quedó fuera de la Q2 por primera vez desde Alemania en 2024.

"No es la primera vez que me pasa en Mandalika"

Marc Márquezcomenzaba su primer Gran Premio como heptacampeón del mundo de MotoGP en Indonesia. Desafortunadamente, el ilerdense cerraría el peor viernes de la temporada en Mandalika después de reconocer el jueves que tras el bajón de adrenalina que experimentó al terminar su fiesta por el campeonato no tenía muchas ganas de volver a subir a la moto y en lo que queda de mundial iba priorizar evitar daños por caídas.

Sin embargo, el de Cervera se iría al suelo en dos ocasiones para cerrar la jornada del viernes fuera de la Q2 por primera vez en la temporada. Además, su compañero Pecco Bagnaia protagonizaría un mal desempeño que desembocó en un día negro para Ducaticon sus dos pilotos fuera de la Q2, algo que no ocurría desde 2023.

Después del evento Marc explicó sus sensaciones a los medios: "No fue la mejor manera de celebrar el título, pero no es la primera vez que me pasa en Mandalika, que es el peor circuito para mí".

Posteriormente, el 93 analizó su rendimiento en declaraciones recogidas por 'MotorSport': "Esta mañana no iba del todo mal, pero por la tarde salí y tuve dos caías muy raras. Las dos como consecuencia de atrás. Luego, puse una goma nueva y no quise arriesgar a una vuelta, porque mi prioridad era no caerme".

Finalmente, el eneacampeón mostró su cara más pesimista y lanzó un serio aviso: "Aquí, no ganaré ni mañana ni domingo, y difícilmente estaré en el podio. Una vez logrado el Mundial, la prioridad es pasar esta carrera y volver a recuperar sensaciones en Australia".