GP de Indonesia de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver la carrera en Mandalika

El último GP de MotoGP, en Japón, fue el escenario en el que Marc Márquez se convirtió en eneacampeón del mundo pero la competición continúa e Indonesia se prepara para albergar la 18ª cita del año.

Marc Márquezse coronó en Motegi, durante el GP de Japón, como campeón del mundo por novena vez en su carrera, séptima en MotoGP. El ilerdense emocionó a todos al sellar la victoria en un campeonato que ha dominado de principio a fin.

Sin embargo, a pesar de conocer al campeón, la competición continúa y el 'Circuito Urbano Internacional de Mandalika' espera a los pilotos para celebrar el GP de Indonesia en la decimoctava fecha de la temporada.

Todo lo sucedido en el GP de Japón quedó eclipsado por el éxito mayúsculo de Marc Márquezy la consecución de su noveno campeonato del mundo pero, lo cierto es que fue un evento con resultados reseñables.

'Pecco' Bagnaia recuperó la sonrisa después de ser el mejor piloto del fin de semana, ganador de la 'sprint' y la carrera del domingo, después de una racha terrorífica para el italiano y Joan Mir consiguió su primer podio con Honda precisamente en 'casa' de la escudería.

Ahora, con Indonesia, al Mundial de motociclismo le quedan cinco citas. Cinco eventos en los que se decidirá quien es el subcampeón, como termina la clasificación o en cuanto fija Marc Márquez el récord de puntos en una temporada de MotoGP.

Horarios y dónde ver

El viernes 3 de octubre los pilotos realizarán las primeras pruebas sobre el trazado de Mandalika. Ya el sábado, partir de las 04:50 horas se celebrará la Q1 mientras que la Q2 tendrá lugar a partir de las 5:15 horas.

La jornada finalizará con la carrera al 'sprint' que comenzará a las 09:00 horas. El domingo 5 de octubre, a las 04:40 horas, será el momento del calentamiento para la carrera que comenzará a las 09:00 horas en la que los pilotos tendrán que completar 27 vueltas al circuito.