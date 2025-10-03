De la Rosa ve a un Fernando Alonso "muy fuerte" en Singapur: "Hay que ver si en carrera..."

El embajador de Aston Martin dice que van bien a una vuelta y que quedaría por averiguar cuál es su ritmo con el neumático duro en tanda larga.

Aston Martin ha empezado con una sonrisa en el Gran Premio de Singapur. Fernando Alonso ha brillando en los dos entrenamientos libres del viernes. Fue primero y cuarto. Dos posiciones brillantes colándose entre los McLaren y Max Verstappen, que se están jugando el título mundial.

Y Pedro de la Rosa, embajador del equipo de Silverstone, ve a Fernando muy enchufado. Así lo dijo en 'DAZN' durante la bandera roja que provocó Liam Lawson en la segunda sesión de entrenamientos.

"Nos ha perjudicado la bandera roja, pero no pasa nada porque son Libres 2. Fernando era rápido con el neumático blando. Venía muy fuerte y eso es lo importante", dijo el embajador de Aston Martin. Lance Stroll también se mostró rápido y acabó con el sexto mejor tiempo de la sesión.

Son rápidos a una vuelta, pero todavía queda por averiguar cuál es el rendimiento del coche en carrera: "Es muy importante hacer las tandas largas con el neumático duro. Hay que ver si en carrera también vamos bien".

Hay optimismo en Aston Martin. Este circuito les favorece y su objetivo de inicio era meter a los dos coches en los puntos. Pero si el fin de semana evoluciona de esta manera, quizá el domingo haya algún regalo para Fernando. Él, ya lo dice De la Rosa, está "muy fuerte".