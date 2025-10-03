El severo 'ataque' de una leyenda del tenis a Alcaraz: "No se le puede tomar en serio..."

Rennae Stubbs, exnúmero uno del mundo, ha cargado duramente contra Carlitos después de que este mostrara su enfado con el apretado calendario que está exigiendo el circuito ATP.

Carlos Alcaraz sigue descansando después de haber causado baja en el Másters 1.000 de Shanghái. El murciano, tras ganar el ATP 500 de Tokio, decidió que la mejor decisión era ausentarse del torneo en la capital china debido a la alta exigencia física a la que había estado sometido en las últimas semanas de competición.

Tras ganar el US Open, Carlitos reapareció en la Laver Cup para después acudir a Tokio. Durante este último torneo, Alcaraz mandó un mensaje claro a la ATP mostrando su descontento con la exigencia del calendario. El de El Palmar aseguró que la organización ajustaba demasiado todos los compromisos.

Una leyenda del tenis como, Rennae Stubbs, exnúmero uno, ha 'cargado' de manera contundente contra Carlitos por sus críticas al calendario: "Me parece gracioso porque, por mucho que quiera a Carlos, últimamente he visto que está literalmente inscrito en casi todas las exhibiciones de diciembre. Está en una en Nueva Jersey, en la de Arabia Saudí".

"Es difícil tomarlos en serio cuando dicen: 'Sí, el calendario tiene que ser más reducido para poder ir a exhibiciones en los suburbios de Miami'. Repito, no es tanta crítica, es solo un poco inconsistente. Sí, eso me hace reír", aseguró duramente Stubbs en unas declaraciones recogidas por 'Eurosport'.

La extenista critica la presencia de Alcaraz en exhibiciones que están fuera del calendario que impone el circuito. Ejemplo de ello es la de Arabia Saudí conocida como el 'Six Kings Slam' que repartió la temporada pasada el mayor premio en metálico de todos los torneos.