¿Pedro Acosta ya está fuera? Álex Márquez avanza su fichaje por KTM

Álex Márquez, cada vez más cerca de KTM: visita a las instalaciones y dupla española con Viñales

El reciente subcampeón del mundo ha estado en contacto con el equipo austriaco y podría concretar su fichaje próximamente, formando pareja española con Maverick Viñales.

El futuro de muchos pilotos de MotoGP aún es un misterio por resolver. Hasta seis corredores concluyen contrato esta temporada y todavía se encuentran negociando su posible fichaje o renovación. Este es el caso de Marc Márquez, Álex Márquez, Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y Jorge Martín.

Por el momento, se sitúa a Bagnaia fuera de Ducati con Acosta como su sucesor, y al pequeño de los Márquez en KTM; aún no se ha concretado ningún movimiento. Pese a ello, Álex está cada vez más cerca de cerrar su fichaje por el equipo austriaco.

Tal y como ha adelantado 'Speedweek', el subcampeón del mundo ha visitado recientemente las instalaciones de KTM en Munderfing. De esta forma, con la salida de Acosta y la incorporación de Márquez, Maverick Viñales ascendería al primer equipo y formaría dupla con Álex.

Aunque la marcha de Acosta supondría la pérdida de un talento joven en el equipo, los austriacos tendrían dos pilotos con bastante experiencia y victorias a sus espaldas. En conclusión, KTM apuesta por mantener a un piloto experimentado y con progresión e incorporar a un subcampeón del mundo.