Hamilton utiliza a Leclerc para intentar salir de su crisis en Ferrari: "He cambiado cosas..."

El británico, que saldrá desde el séptimo lugar en la carrera, se ha recompuesto tras el parón quedando muy cerca de Leclerc, que partirá desde la sexta posición.

Las semanas de parón han sido muy difíciles para Lewis Hamilton. El heptacampeón del mundo terminó el GP de Hungría con muy malas sensaciones y eso ha hecho que, durante estas semanas de inactividad, aparezcan muchos críticos que creen que Hamilton ya no está para la Fórmula 1 y menos para luchar por el mundial.

Sin embargo, el ex de Mercedes ha iniciado el Gran Premio de los Países Bajos mejorando sus resultados anteriores. Lewis ha conseguido marcar el séptimo mejor tiempo en una clasificación en la que quizás se esperaba que los Ferrari pudieran sufrir un poco más frente a Aston Martin o Williams.

No ha sido así y tanto Hamilton como Leclerc han podido firmar un resultado decente viendo como se presentaba la 'qualy'. Lewis, en lo personal, ha asegurado que para él ha sido muy positivo encontrase cerca de Leclerc: "No creo que se haya cambiado nada como equipo. He cambiado yo para intentar acercarme a Leclerc. Como equipo hemos hecho un muy buen trabajo juntos. Al principio estábamos a 1.6s en los Libres 1".

"La diferencia con los McLaren era increíble. Nos hemos acercado un poco, pero la diferencia es mucho mayor de lo que esperábamos. Para la carrera espero tener condiciones mixtas. Esperamos trabajar juntos con el equipo y Charles para presionar a los de delante y llevar a casa tantos puntos como podamos", reconoce Hamilton en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.