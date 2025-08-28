Hace tiempo que no se ve un desprecio mayor: el exjefe de F1 tira por tierra a Hamilton

Bernie Ecclestone afirma que "es más probable que el coche de seguridad gane una carrera que Hamilton vuelva a ser campeón del mundo".

A pesar de que dejase de ser jefe de la Fórmula 1 en 2017, la de Bernie Ecclestone es una de las voces más autorizadas y con más fuerza del paddock.

Aprovechando el parón estival en el 'Gran Circo', el británico ha concedido una entrevista a 'F1 Insider' en la que se ha detenido a analizar la difícil situación que atraviesa Lewis Hamilton en Ferrari.

Y en un desprecio total hacia el heptacampeón, el exjefe de F1 ha afirmado que es imposible que consiga levantar su octava corona e igualar así a Michael Schumacher.

"Es más probable que el coche de seguridad gane una carrera que Hamilton vuelva a ser campeón del mundo", ha asegurado.

"Lewis es muy talentoso, lo era y probablemente, lo sigue siendo, pero como muchas de las personalidades del deporte, cuando llegan a la cima, sólo hay un camino y no es hacia una buena dirección. Sólo puedes ir hacia abajo", ha añadido.

De hecho, Ecclestone considera que la mejor opción para Hamilton es la de la retirada: "No está luchando por un título y a estas alturas de su carrera no le valdría la pena pasarse dos años tumbado en una cama por una lesión en la espalda o algo así. Ya ha ganado siete títulos y eso es suficiente. Puede que él no lo crea, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas fuera del automovilismo, en su jubilación. Creo que debería haberlo hecho hace tiempo".