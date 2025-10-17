Fernando Alonso insiste en su crítica a la F1 por las radios: "Si en el fútbol pones un micrófono..."

El piloto de Aston Martin dice que esas radios están sacadas de contexto y quiere que la Fórmula 1 cambie el criterio para emitir unas u otras.

A Fernando Alonso no le gusta el uso que hace la Fórmula 1 de las radios y cómo las publica. Considera que están sacadas de contexto y que no es bueno para el espectáculo. Dice desde el Gran Premio de Estados Unidos que la mayoría de las veces "está mal emitido y también mal elegido".

"Es innecesario a veces, mal emitido y mal elegido por el que elige qué radios emitir. Mal entendidas el 99.9% de las veces", ha dicho Fernando en la previa de una cita que contará con el aliciente del sprint.

Cuenta que a veces no se entienden esas radios sin el contexto: "Son conversaciones privadas con tu ingeniero o con tu equipo que a lo mejor repasaste el domingo por la mañana en la reunión de estrategia. En plan '¿qué pasa si salimos de la parada en boxes en este escenario?" o '¿qué pasa si en la primera vuelta adelantamos a dos coches o perdemos dos posiciones?'".

Las estrategias no se pueden entender con sólo una frase de una radio: "A veces tienes planes alternativos en la estrategia que, obviamente, cuando sólo emites una frase, es imposible de entender en casa y la repercusión que tiene. Cuando la retransmisión por radio es la protagonista de la carrera, eso también es muy triste, que la carrera haya sido tan pobre en términos de entretenimiento. Así que, sí, eso es algo que tenemos que mejorar todos como grupo en el deporte".

Lo relaciona con el mundo del fútbol y cree que con la adrenalina se puede decir cualquier cosa: "Creo que si un futbolista u otro deportista tuviera un micrófono y se emitiera, las opiniones serían muy diferentes. Es difícil. Podemos no abrir la radio y decirlo en nuestra cabeza, pero con la cantidad de adrenalina y presión a la que estamos sometidos en este deporte, cuando abres la radio y quieres compartir tu frustración o tus sentimientos con tu ingeniero, no estás pensando en las demás personas, en toda la población del mundo que potencialmente podría oírlo".

"Es una pena que se difunda, y para mí, debería reprimirse un poco", sentencia contundente el piloto más veterano de la parrilla.