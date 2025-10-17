Ni el número 3 del mundo se ve capaz de competir contra Alcaraz o Sinner: "No me lo puedo plantear..."

Alexander Zverev, número 3 del mundo, dice que los dos mejores tenistas están "a años luz de los demás" y que ahora mismo nadie les puede derrotar.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están arrasando. En el circuito actual ningún tenista puede acerca. E incluso el número 3 del mundo, Alexander Zverev, ha reconocido que ahora mismo no se les puede ganar. Ni él ni Novak Djokovic ni nadie. Unas declaraciones muy contundentes durante el Six Kings Slam.

El alemán los ve a "años luz": "Ahora mismo, ambos están a años luz de los demás. Sigo siendo el tres del mundo, pero siento que Jannik y Carlos son muy superiores".

"No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo nos superan, tenemos que elevar nuestro nivel. Personalmente, creo que somos cuatro los jugadores que debemos hacerles frente: Djokovic, Fritz, Draper y yo. En todo caso, yo no puedo plantearme nada de eso hasta que no esté completamente sano", dice Zverev.

Sus problemas en el hombro se mantienen. Lo está pasando mal en este 2025. "Me encanta ser tenista, por mucho que viajemos durante once meses, sé que soy un privilegiado y no estoy cómodo quejándome. Esta temporada ha sido muy difícil para mí por las lesiones", dice el inmediato perseguir de Carlos y Jannik.

Está convencido de que si deja atrás las lesiones puede pelear por todo. Y espera que así sea la próxima temporada: "A inicios de año era el dos del mundo y estuve cerca de llegar al número 1. Sé que ese es mi nivel cuando estoy sano, pero no he conseguido estarlo en ningún momento desde esa fecha. Cuando esté libre de molestias, tendré que trabajar para recuperar mi mejor tenis y confianza. La clave para mí ahora es ponerme en forma para llegar de la mejor manera posible al 2026".