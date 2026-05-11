El gran gesto de Jorge Martín después de la doble operación de Márquez

El ganador del Gran Premio de Francia se acordó en redes sociales del ilerdense, recientemente operado de su hombro y de su pie.

Jorge Martín ha resurgido este 2026. El madrileño firmó una actuación memorable en el Gran Premio de Francia. Jorge se llevó la victoria en la 'sprint' y en la carrera del domingo remontando en ambas pruebas desde, nada más y nada menos, que la séptima posición.

Mientras el de Aprilia presenta su seria candidatura a la pelear por el título de MotoGP, Marc Márquez comienza a ver muy complicado luchar por el Mundial. El ilerdense se fue al suelo en la carrera corta tras una violenta caída y terminó con una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho.

Tiempo después, Marc anunció que tenía que operarse de la rotura que le provocó el accidente y de su hombro derecho. Un tornillo chocando con el nervio de su brazo era lo que le estaba provocando tanta molestia al pilotar esta semana. Márquez aprovechó la intervención del pasado domingo en su pie para operarse también del hombro.

Jorge Martín ha querido tener un buen gesto con el ilerdense. Con una publicación en redes, Marc ha querido confirmar que la operación ha ido según lo previsto y que ha sido intervenido con éxito tanto de su pie como de su hombro.

"Ánimo leyenda", le ha comentado en la publicación Jorge Martín a Márquez en un bonito mensaje del de Aprilia a uno de los que está convencido que terminará siendo uno de los candidatos al título.