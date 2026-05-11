"Jódar será top 10 este año y ganará varios Grand Slams": un mítico entrenador ensalza a Rafa

Rick Macci, exentrenador de Andy Roddick y las hermanas Williams, se ha deshecho en elogios hacia el madrileño tras su victoria ante Arnaldi.

Tras vencer a Nuno Borges y Matteo Arnaldi, Rafa Jódar ya se encuentra en octavos de final del Masters 1000 de Roma, donde se medirá contra Learner Tien para obtener un puesto en cuartos contra el ganador del partido entre Luciano Darderi y Alexander Zverev.

El madrileño, que será cabeza de serie en Roland Garros, está recibiendo múltiples halagos, pero pocos como el de Rick Macci.

El mítico entrenador, que dirigió a números 1 como Andy Roddick y las hermanas Williams, se ha deshecho en elogios hacia el madrileño en 'X'.

"Jódar está cortado de una tela española diferente. Tiene esa mentalidad de toro español. Entre sus orejas está repartiendo mensajes más allá de sus años", ha arrnacado.

Seguidamente, ha dejado su apuesta a corto y largo plazo: Jódar será top 10 a final de la presente temporada y se embolsará varios 'majors' en el futuro.

"Su juego está evolucionando y es completo para un tipo grande con buenos pies. Top ten para fin de año y unos cuantos slams en el futuro", ha zanjado.