Zverev sigue sin explicarse la final de Roland Garros entre Sinner y Alcaraz: "Es algo que yo nunca..."

El alemán recordó la épica final del Abierto de Francia del pasado mes de mayo entre Jannik y Carlos. Para 'Sascha' es uno de los mejores partidos que ha visto.

Carlos Alcaraz es la gran figura del equipo 'Europa' en esta Laver Cup. El murciano llega en una forma espectacular después de vencer a Sinner en la final del US Open hace ya casi dos semanas. El de El Palmar no tiene rival ahora mismo y su presencia en la Laver hace que el cuadro europeo sea favorito a ganar el título.

Uno de sus compañeros será Alexander Zverev. El tenista germano llega también como uno de los grandes nombres del torneo a pesar de que esté pasando por una profunda crisis de juego que arrastra desde que perdió la final del Open de Australia, precisamente ante Sinner.

Meses más tarde se disputó la final de Roland Garros. Carlitos repitió presencia en la Phillippe Chatrier pero Zverev no pudo llegar tan lejos. Sinner se citó con el murciano y todo resultó en una de las mejores finales de 'Grand Slam' que se recuerdan.

'Sascha' se acordó de ese partido en la rueda de prensa previa a la Laver Cup: "Mira, la final de Roland Garros entre Carlos y Jannik fue algo jamás visto en este deporte, aunque solo fuera por la velocidad de sus tiros. La forma en que los jugaron a tenis ese día...".

"Obviamente, hemos tenido grandes campeones los últimos 15 años enfrentándose entre sí y el Big 3 nos dejó partidos inolvidables, pero el estilo de juego que pusieron sobre la mesa estos dos en París, fue algo que nunca había visto", añadió el alemán.