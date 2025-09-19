La confesión de Alcaraz sobre si siente presión de superar a Nadal, Djokovic y Federer: "Lo disfruto..."

Al murciano le preguntaron en la Laver Cup si percibe una responsabilidad extra por superar al legendario 'BigThree' en cuanto a títulos se refiere.

Carlos Alcaraz llega a la Laver Cup como el tenista más en forma del planeta. El equipo 'Europa' se encomienda a su estrella para repetir la hazaña del pasado año en la que el cuadro que viste de azul se alzó con el título.

Tras su victoria en el US Open y la consecución de un nuevo 'Grand Slam', a Carlos se le ha vuelto a comparar con Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. Con 22 años, Alcaraz tiene ya seis 'Majors' y eso da que pensar a la hora de plantearse si alcanzará a los tres mejores tenistas de la historia.

Ante esa situación, Carlitos tiene claro cúal es su objetivo. Superar o igualar al 'Big Three' es una tarea de una magnitud mayúscula y Alcaraz es consciente de ello. En la rueda de prensa previa al comienzo de la Laver Cup, el murciano ha confesado que no siente presión por superar a Rafa, Roger y Novak.

"No me da presión extra. No pienso en ser el mejor embajador del tenis y tener la presión de hacerlo. Todos los jugadores de tenis somos los embajadores de este deporte. Intento hacerlo lo mejor posible en cada partido. Amo jugar al tenis y es por eso que lo disfruto tanto", ha asegurado Alcaraz.

"Esos puntos, golpes y partidos ataren a gente porque diría que es algo diferente. No es algo que haga para llamar la atención del público es porque amo jugar al tenis. No siento presión de ningún tipo. Solo pienso en disfrutar cada vez que salgo la pista y en hacer disfrutar a todo el público del tenis. Para mí ese es el sentimiento más importante y eso es todo lo que intento hacer", añade el murciano.