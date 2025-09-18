Laver Cup con Carlos Alcaraz: horarios, equipos y dónde ver en TV

Europa contra Resto del Mundo a partir de este viernes en una Laver Cup que tendrá a Carlos Alcaraz como gran protagonista.

Pistoletazo de salida a la Laver Cup. Este viernes arranca el torneo en San Francisco, el torneo de Roger Federer. Y el gran atractivo, además del extenista, será un Carlos Alcaraz que se proclamó campeón del US Open hace apenas unas semanas. Liderará el equipo Europa.

Sus compañeros son Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Flavio Cobolli y Jakub Mensik.

Por el equipo de Resto del Mundo compiten Taylor Fritz, Reilly Opelka, Joao Fonseca, Fran Cerúndolo, Alex De Miñaur y Alex Michelsen.

Este viernes arranca el torneo en San Francisco. En horario peninsular español los partidos se jugarán a las 22.00 horas y a las 04.00 horas de la madrugada. El domingo, los partidos decisivos.

Según avance el torneo, los duelos irán ganando importancia. En la jornada del viernes las victorias suman un puntos, el sábado dos puntos y el domingo, tres. El primer conjunto en sumar 13 puntos será campeón.

Dónde ver en TV

Todos los partidos se podrán seguir en TV a través de 'Eurosport'. Además, la web de laSexta llevará a cabo su especial seguimiento especial del tenis.