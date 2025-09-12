Así se sintió Sinner frente a Carlos Alcaraz en el US Open: "Percibió que era más poderoso que él"

Filippo Volandri, capitán del equipo italiano de Copa Davis, asegura que "es inútil darle más vueltas" a lo ocurrido en la final del cuatro y último Grand Slam del año.

"No hay muchos más secretos, al otro lado de la red encontró un oponente que fue superior hasta el final, es inútil darle más vueltas al asunto": así de contundente se muestra Filippo Volandri cuando durante una entrevista en 'Ubitennis' le preguntan por la final del US Open del pasado domingo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

El capitán del equipo italiano de Copa Davis no esconde que el murciano estuvo a un nivel mucho más alto que su compatriota.

"Desde el inicio del torneo habíamos notado las mejoras y el estado de gracia de Alcaraz, centrándonos sobre todo en su servicio y su condición física. Incluso cuando Jannik lograba hacerse con el intercambio, buscando la aceleración, Carlos respondía con un golpe todavía más fuerte, presionando al rival", ha explicado.

"Sinner percibió dentro de la pista que su rival era más poderoso que él, que incluso sacaba mejor que él, todo eso le fue quitando puntos de referencia y restándole confianza", ha añadido.

Eso sí, a pesar de los errores, confía en su pupilo: "A día de hoy, todavía sigo creyendo que Sinner es el mejor del mundo jugando bajo presión, pero es cierto que en esta final no logró sostenerlo de la mejor manera, cometiendo varios errores gratuitos con la derecha en momentos clave, como las bolas de break".