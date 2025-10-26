La voracidad de Carlos Sainz después de su mejor vuelta con Williams: "No he salido contento..."

El piloto español cerró la sesión de clasificación en el autódromo Hermanos Rodríguez con el séptimo mejor tiempo de la parrilla, por delante de Oscar Piastri, Isack Hadjar y Oliver Bearman.

Carlos Sainz volvía al escenario en el que consiguió su última victoria en Fórmula 1. El año pasado, durante el campeonato de 2024, el madrileño firmaba la que hasta día de hoy también es la última victoria de Ferrari en el 'Gran Circo'.

El piloto lideró a su equipo desde el optimismo y con la mentalidad de volver a sentir esas emociones que experimentó en 2024. Y al frente de Williams, Sainz voló en México.

La presencia de los dos McLaren, los dos Ferrari y los dos Mercedes, además de la figura de Max Verstappen, era una secuencia que prácticamente bloqueaba las siete primeras posiciones para el resto de pilotos. Oliver Bearman e Isack Hadjar fueron los corredores que, junto a Carlos Sainz, se clasificaron para disputar la Q3 con los ya mencionados.

Sin embargo, el de Williamsfirmaría su mejor vuelta del año para colarse por delante de Oscar Piastri con el séptimo mejor tiempo. Desafortunadamente, su incidente en Austin con Kimi Antonelli acarreará una sanción desproporcionada de cinco posiciones en la carrera del domingo en México.

"No he salido muy contento. He intentado maximizar la clasificación sabiendo los cinco puestos que nos iban a mandar para atrás. Hemos conseguido un extra batiendo a Oscar Piastri y pensándolo en frío a dos décimas de mi pole el año pasado. El ritmo de carrera es bueno pero todo está muy apretado. Bajo presión, porque lo necesitaba, he hecho la mejor vuelta del año", analizó Carlos Sainz después de la clasificación y antes de una carrera en la que buscará volver a puntuar.